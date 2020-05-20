В Башкирии 12 тыс. человек оштрафованы за отсутствие маски

В Башкирии был ослаблен режим самоизоляции. Многие предприятия снова вернулись к работе, а жителям республики разрешили выходить на улицу и даже гулять в парках. Однако главным условием пребывания в общественных местах стало ношение защитной маски.

В регионе был введён обязательный масочный режим. За отсутствие защитной маски в общественных местах можно получить крупный штраф. Так, за весь период антикоронавирусного режима было составлено 12 636 протоколов.

Рейды проводятся ежедневно во всех частях Башкирии. Такая мера призвана остановить распространение коронавируса. Размер штрафа за нарушение масочного режима может достигать до 200 тысяч рублей.