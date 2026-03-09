В Башкирии закрыли бассейн, в котором отравились 13 человек

Напомним, 8 марта в банном комплексе отдыхали три семьи – 4 взрослых и 9 детей. После посещения бассейна отдыхающие почувствовали ухудшение самочувствия. 10-летнему ребёнку потребовалась госпитализация – его состояние оценивается как стабильное. Других отдыхающих отпустили домой после оказания медицинской помощи.