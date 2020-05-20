В Башкирии стартовала акция ГИБДД «Внимание – дети!»

За четыре месяца в республике зарегистрировано 86 автомобильных аварий с участием детей и подростков. Чтобы предотвратить несчастные случаи на дорогах, в республике стартовала профилактическая акция ГИБДД «Внимание – дети!». С начала года в результате ДТП погибли четверо несовершеннолетних, 87 получили травмы.