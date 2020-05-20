В Башкирии увеличилось количество смертей от коронавируса

В Башкирии количество больных коронавирусом достигло 2 335 человек. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. По их данным, за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 88 новых случаев заражения.

Также обнародованы цифры выздоровевших от Covid-19. По состоянию на 20 мая, из больниц выписано 714 человек. Число смертей от коронавируса увеличилось до 18 человек.