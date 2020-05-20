В России число заразившихся коронавирусом превысило 300 тыс. человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России озвучил новые данные. За сутки в стране зарегистрировано 8764 новых случая заболевания. Всего выявлено 308 705 человек с коронавирусом.

При этом число активных случаев меньше. Одновременно болеют 220 341 человек. Количество выздоровевших так же изменилось.

За сутки от коронавируса вылечились 9262 человека (за всё время – 85 392). Скончались 135 пациентов с COVID-19 (за всё время – 2972). В России проведено более 7,5 миллионов тестов на коронавирус.