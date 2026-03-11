Уфа вошла в число лидеров по объёмам строящегося жилья

Уфа вошла в рейтинг городов с самыми большими объёмами строящегося жилья. По данным рейтинга «РИА Новости», в Уфе на начало 2026 года строилось 2 кв. м на душу населения. Это 20-й результат среди 100 городов, которые вошли в исследование для составления рейтинга по объёмам строящегося жилья.

В Уфе, а также в Казани, Новосибирске и Владивостоке объём текущего строительства превышает 2 млн «квадратов» жилья. Эти же регионы входили в группу лидеров и в прошлом году и сохраняют высокие темпы, отмечается в исследовании. Стоит отметить, что Уфа безоговорочно лидирует в Приволжском округе.