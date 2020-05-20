В Башкирии обновился список городов, зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом озвучил новые данные. Роспотребнадзор Башкирии назвал города и районы, в которых больше всего заболевших коронавирусом. Напомним, за последние сутки выявлено 88 новых случаев COVID-19.

Самое большое количество пациентов с коронавирусом в Уфе – 733 человека. На втором месте по заболеваемости Нефтекамск – 262 человека. На третьем — Белебей с 95 пациентами с COVID-19.

В Уфимском районе выявлено 77 человека с коронавирусом, в Стерлитамаке – 68, в Салавате – 59, в Кумертау – 58, в Салаватском районе – 54. За всё время пандемии выявлено 2335 человек с коронавирусом. 714 пациентов уже полностью излечились от вируса.