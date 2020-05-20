«Дожди и грозы»: в Башкирии резко изменится погода

Жителей Башкирии ожидает резкое ухудшение погодных условий. Синоптики Башгидрометцентра прогнозируют сильный ветер, дожди и грозы. К тому же, столбик термометра не поднимется выше 14°.

Об опасных погодных условиях предупредили в Управлении гражданской защиты Уфы. По их данным, завтра, 21 мая, в столице Башкирии ожидаются сильные порывы ветра. Скорость воздушного потока будет достигать 17м/с.

По Башкирии же, в четверг, прогнозируются местами кратковременные дожди, днем грозы. Ветер южный умеренный, при грозах шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью +3,+8°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°, днем 13-18°.

22 Мая погода существенно не изменится. Местами кратковременные дожди, днем грозы. Ветер южный умеренный, при грозах шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью +3,+8°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°, днем 16-21°.