«Дожди и грозы»: в Башкирии резко изменится погода

По Башкирии же, в четверг, прогнозируются местами кратковременные дожди, днем грозы. Ветер южный умеренный, при грозах шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью +3,+8°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°, днем 13-18°.