В Башкирии 1800 человек получили сертификаты на льготную газификацию

В республике продолжается выдача сертификатов льготным категориям граждан номиналом 60 и 100 тысяч рублей. С их помощью они могут оплатить счет на газификацию дома. Благодаря республиканской программе уже сейчас газ в дома могут провести 1800 жителей республики.
Уфимец Рустем Исламов купил дом в поселке Юматово еще в 2008 году. Но с семьей приезжал сюда только летом. Обогревать зимой здание электричеством ударило бы по кошельку. В этом году все же решили переехать за город окончательно. Глава семейства, чтобы провести газ, хотел взять кредит. Но обязательств перед банком удалось избежать благодаря республиканской программе.
До конца июня газовая служба должна провести все монтажные работы. Затягивать с газификацией не стоит: срок действия сертификата с момента получения – два года. Если его не использовать за это время, то поддержка перейдет следующему по очереди. Рустем Исламов благодаря такой экономии в семейном бюджете уже приступил к реализации своей мечты.
Сертификат номиналом 100 тысяч рублей полагаетсяучастникам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий и малоимущим гражданам. По 60 тысяч получат инвалиды и многодетные семьи. Но при определенных условиях граждане из второй категории тоже могут рассчитывать на максимальную поддержку.
На оплату сертификатов в этом году из республиканского бюджета выделено 200 миллионов рублей. Граждане, попадающие в льготную категорию, первым делом должны обратиться в офисы МФЦ или центры соцподдержки населения.