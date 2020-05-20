В Башкирии 1800 человек получили сертификаты на льготную газификацию

В республике продолжается выдача сертификатов льготным категориям граждан номиналом 60 и 100 тысяч рублей. С их помощью они могут оплатить счет на газификацию дома. Благодаря республиканской программе уже сейчас газ в дома могут провести 1800 жителей республики.

Уфимец Рустем Исламов купил дом в поселке Юматово еще в 2008 году. Но с семьей приезжал сюда только летом. Обогревать зимой здание электричеством ударило бы по кошельку. В этом году все же решили переехать за город окончательно. Глава семейства, чтобы провести газ, хотел взять кредит. Но обязательств перед банком удалось избежать благодаря республиканской программе.

Я услышал от одной женщины, что инвалидам дают сертификаты. Начали выдавать с прошлого года. С этого все началось, я спросил, они меня отправили в МФЦ. В МФЦ все узнал. Оказывается, как малоимущие можно 100 тысяч получить. Документы собрал, сдал. В течение месяца выдали сертификат. Рустем Исламов

До конца июня газовая служба должна провести все монтажные работы. Затягивать с газификацией не стоит: срок действия сертификата с момента получения – два года. Если его не использовать за это время, то поддержка перейдет следующему по очереди. Рустем Исламов благодаря такой экономии в семейном бюджете уже приступил к реализации своей мечты.

Планирую открыть сыроварню. Очень кстати будет АГВ провести. АГВ будет в старом доме, я его проведу. А горячая вода и отопление будет идти в новый дом. Рустем Исламов

Сертификат номиналом 100 тысяч рублей полагаетсяучастникам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий и малоимущим гражданам. По 60 тысяч получат инвалиды и многодетные семьи. Но при определенных условиях граждане из второй категории тоже могут рассчитывать на максимальную поддержку.

В настоящее время сертификаты выданы около 1800 жителям республики. Обратились за весь период за данной мерой поддержки 2826 домовладельцев и членов их семей. Зульфия Камалова, ведущий специалист отдела Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан