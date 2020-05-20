В Уфе появится Аллея врачей в благодарность за борьбу с коронавирусом

Открою такой секрет. Мы уже начинаем думать о том, чтобы всем, кто боролся с коронавирусом, сказать “спасибо”. В Уфе я хочу сделать аллею врачей. Эту аллею посвятить всем врачам, которые находятся на переднем крае. Чтобы это было замечательное место, в центре. То, что происходит весной 20-года – это на века. Мы должны это увековечить. Аллею врачей мы будем делать.

Радий Хабиров, Глава Башкирии