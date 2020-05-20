В Уфе появится Аллея врачей в благодарность за борьбу с коронавирусом

Сегодня, 20 мая, прошла встреча Главы Башкирии и волонтёров республики. Радий Хабиров поблагодарил ребят за их помощь в такое непростое время. Также Глава региона поделился тем, как хочет отблагодарить врачей за борьбу с коронавирусом.

В Уфе Радий Хабиров планирует открыть Аллею врачей. Она будет посвящена всем медикам, которые усилено борются с вирусом. Глава Башкирии отметил, что события 2020 года войдут в историю, поэтому и врачи должны стать её частью.

Открою такой секрет. Мы уже начинаем думать о том, чтобы всем, кто боролся с коронавирусом, сказать “спасибо”. В Уфе я хочу сделать аллею врачей. Эту аллею посвятить всем врачам, которые находятся на переднем крае. Чтобы это было замечательное место, в центре. То, что происходит весной 20-года – это на века. Мы должны это увековечить. Аллею врачей мы будем делать.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Также на встрече стало известно, что многие волонтёры всё же заразились коронавирусом. В связи с этим будет введена норма страхования жизни добровольцев. За всё время более 5 тысяч волонтёров пришли на помощь пенсионерам и нуждающимся.

Фото: Интернет. 