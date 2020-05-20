В Уфе появится Аллея врачей в благодарность за борьбу с коронавирусом

Сегодня, 20 мая, прошла встреча Главы Башкирии и волонтёров республики. Радий Хабиров поблагодарил ребят за их помощь в такое непростое время. Также Глава региона поделился тем, как хочет отблагодарить врачей за борьбу с коронавирусом.
В Уфе Радий Хабиров планирует открыть Аллею врачей. Она будет посвящена всем медикам, которые усилено борются с вирусом. Глава Башкирии отметил, что события 2020 года войдут в историю, поэтому и врачи должны стать её частью.
Также на встрече стало известно, что многие волонтёры всё же заразились коронавирусом. В связи с этим будет введена норма страхования жизни добровольцев. За всё время более 5 тысяч волонтёров пришли на помощь пенсионерам и нуждающимся.
Фото: Интернет.