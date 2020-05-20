В России снижаются цены на лимон и гречку

Федеральная антимонопольная служба зафиксировала снижение цен на лимоны и гречку. Известно, что в начале пандемии коронавируса цены на эти продукты резко подскочили. Есть вероятность, что цены вернутся к старым показателям.
Цены на лимон в России уже снизились на 30-40 %. Специалисты из ФАС отмечают, что цены будут снижаться и дальше. Также стабилизируется и цена на гречку, которая подорожала в период пандемии.
С началом коронавирусной ситуации в России резко выросли цены на лимон, имбирь и гречку. Лимон и имбирь считаются первыми противовирусными помощниками в народной медицине. Позже специалисты опровергли мифы о том, что с помощью средств народной медицины можно защититься от коронавируса.