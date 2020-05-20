В России снижаются цены на лимон и гречку

Федеральная антимонопольная служба зафиксировала снижение цен на лимоны и гречку. Известно, что в начале пандемии коронавируса цены на эти продукты резко подскочили. Есть вероятность, что цены вернутся к старым показателям.

Цены на лимон в России уже снизились на 30-40 %. Специалисты из ФАС отмечают, что цены будут снижаться и дальше. Также стабилизируется и цена на гречку, которая подорожала в период пандемии.