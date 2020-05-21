В Башкирии в одном из сёл выпал снег

21 мая жители Белорецкого района обнаружили необычный подарок природы. Почти по всему району выпал снег. Местные жители поспешили поделиться причудами природы в социальных сетях.

Синоптики Башкирии прогнозировали ухудшение погоды. Метеорологи обещали грозы, дожди и заморозки, однако про «возвращение снега» не было ни слова. Природа неожиданно решила преподнести такой «майский» подарок.

Многие пользователи сети, конечно, удивились такому природному явлению. Но не все были шокированы снегом в мае. Некоторые комментаторы отметили, что для горного района такая погода в конце мая – норма.