В Уфе стала известна личность пациента, которого нашли у ковид-госпиталя

Накануне, 20 мая, у больницы №18 в Уфе был обнаружен мёртвый человек. Стало известно, что это пациент ковид-госпиталя, который выпал из окна. В Минздраве Башкирии прокомментировали трагическую смерть.

Погибшим пациентом оказалась 69-летняя женщина. По информации от СМИ, женщина могла быть заражена коронавирусной инфекцией. В Минздраве эту информацию опровергли – у пациентки было только подозрение на COVID-19.