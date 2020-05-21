В Уфе стала известна личность пациента, которого нашли у ковид-госпиталя

Накануне, 20 мая, у больницы №18 в Уфе был обнаружен мёртвый человек. Стало известно, что это пациент ковид-госпиталя, который выпал из окна. В Минздраве Башкирии прокомментировали трагическую смерть.
Погибшим пациентом оказалась 69-летняя женщина. По информации от СМИ, женщина могла быть заражена коронавирусной инфекцией. В Минздраве эту информацию опровергли – у пациентки было только подозрение на COVID-19.
ИА «Башинформ» сообщает, что у женщины имелось психическое расстройство. В точных обстоятельствах трагедии ещё предстоит разобраться. Что послужило толчком для страшного поступка, предстоит выяснить.