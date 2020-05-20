В Уфе около госпиталя для больных коронавирусом нашли труп пациента

Сегодня вечером в Уфе из госпиталя для больных коронавирусом выпал пациент. По одной из версий этот человек мог быть заражен вирусом COVID-19.

Как сообщает "Медиакорсеть", под окнами больницы № 18 по улице Блюхера сегодня обнаружили мертвого человека. Пациент клиники выпал из окна своей палаты.

По некоторым данным этот человек мог быть заражен коронавирусной инфекцией. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Территория больницы уже оцеплена следователями. В региональном Минздраве подтвердили факт смерти человека, а от СК пока комментариев не поступало.