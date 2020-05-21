В России предложили законодательно закрепить понятие самоизоляции

В Совете Федераций хотят официально закрепить самоизоляцию. В планы входит предусмотреть порядок установления режима самоизоляции. Также предусмотрены полномочия глав регионов.

Ситуация с самоизоляцией в России неоднозначна. Такой опыт для страны был неожиданным. Вопросы самоизоляции не прописаны российским законодательством, поэтому решать многие вопросы было сложно. Всё это делалось впервые.