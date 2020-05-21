В Башкирии 120 медучреждений получили в рамках нацпроекта технику для развития электронных услуг

В Башкирии продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение». В его рамках более ста медицинских учреждений смогли получить современную технику для работы. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, в поликлиники и больницы республики поступило 1901 многофункциональное устройство для развития электронных услуг.