В Башкирии 120 медучреждений получили в рамках нацпроекта технику для развития электронных услуг

В Башкирии продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение». В его рамках более ста медицинских учреждений смогли получить современную технику для работы. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, в поликлиники и больницы республики поступило 1901 многофункциональное устройство для развития электронных услуг.
Специалисты Минздрава республики рассказали, что оснащение больниц компьютерной медицинской техникой проходит по региональному проекту, главная цель которого - создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения. Реализация данного проекта является одним из важных мероприятий национального проекта «Здравоохранение», инициированного майским указом Президента России Владимира Путина.
Как поясняет пресс-служба Минздрава РБ, все полученные многофункциональные устройства подключаются в медучреждениях к автоматизированным рабочим местам медицинских работников, которые уже работают в государственной информационной системе Республиканская медицинская информационно-аналитическая система Республики Башкортостан.
По словам самих медиков, использование современных МФУ с высокой нагрузкой печати оптимизирует процесс работы медицинского персонала в больницах и поликлиниках, экономит время, обеспечивает скоростную печать отчетности, различных справок и выписок из медицинских карт пациентов.