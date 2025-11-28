В Уфе обсудили вопросы развития гостиничного дела

В Уфе состоялся обмен мнениями между отельерами и предпринимателями туристической отрасли республики. Встреча прошла в гостинице Уфимского международного аэропорта имени Мустая Карима.

В разговоре поднимались такие вопросы, как улучшение гостиничного дела в регионе, создание комфортных условий для туристов, организация постоянных выставок рукодельниц в отелях.

Башкортостан – одна из самых привлекательных для туристов республик. В этом году турпоток в регион достиг 2 млн человек. Поставлена задача и дальше развивать показатели. Пока туроператорами предлагается более 800 туристических маршрутов, ведется работа по созданию новых.