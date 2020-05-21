Названа дата окончания строительства новой инфекционки под Уфой

Строительство инфекционного центра в Уфимском районе завершится 25 мая. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров. После открытия медикам понадобится несколько дней на пуск и наладку оборудования, после чего госпиталь будет готов принимать больных.

1 июня начинайте принимать первых больных. Мне это важно, потому что у нас была логика: минимизируем количество медучреждений, которые находятся под ковид. Вы все собираете в одно место. Надеюсь, мед персонал вы уже подготовили. Туда заходят опытные люди.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На совещании также обсудили празднование Ураза-байрам. В связи с эпидемиологической ситуацией Радий Хабиров пообщался с духовными лидерами республики. Вместе они приняли решение провести проповеди в режиме онлайн, чтобы не допустить массового скопления людей в мечетях и рядом с ними. Ранее подобный формат дистанционного празднования Пасхи позволил избежать массового заражения прихожан COVID-19.

Попрошу глав муниципалитетов очень ответственно к этому подойти. Я встречался с духовными лидерами, еще встречи предстоят. Я прошу с вами муфтиями на местах встретиться и поговорить, чтобы категорически не допустить скопления людей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан