Названа дата окончания строительства новой инфекционки под Уфой

Строительство инфекционного центра в Уфимском районе завершится 25 мая. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров. После открытия медикам понадобится несколько дней на пуск и наладку оборудования, после чего госпиталь будет готов принимать больных.
На совещании также обсудили празднование Ураза-байрам. В связи с эпидемиологической ситуацией Радий Хабиров пообщался с духовными лидерами республики. Вместе они приняли решение провести проповеди в режиме онлайн, чтобы не допустить массового скопления людей в мечетях и рядом с ними. Ранее подобный формат дистанционного празднования Пасхи позволил избежать массового заражения прихожан COVID-19.