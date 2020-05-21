Названа дата окончания строительства новой инфекционки под Уфой

1 июня начинайте принимать первых больных. Мне это важно, потому что у нас была логика: минимизируем количество медучреждений, которые находятся под ковид. Вы все собираете в одно место. Надеюсь, мед персонал вы уже подготовили. Туда заходят опытные люди.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан