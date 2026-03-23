Стая бездомных псов загрызла косулю под Уфой

За Затоном Уфимского района стая бродячих собак загнала самца косули к забору и растерзала. Все произошло на глазах у местного жителя, который попытался отпугнуть животных криком, но спасти несчастного не удалось.

Как сообщили 22 марта в Центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф», на место происшествия выезжали охотинспектор Минэкологии РБ по данному району и волонтеры

Это не первый случай нападения бродячих собак на диких животных в регионе. Ранее аналогичные инциденты произошли в СНТ «Ветеран» в Демском районе Уфы и в Кушнаренковском районе.