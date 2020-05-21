В Уфе молодому парню требуется серьёзная помощь

19 мая около одиннадцати часов вечера в Уфе произошла серьёзная авария. В ДТП пострадали пять человек. 24-летний Илья Старостин, водитель одной из машин, находится в критическом состоянии.

Напомним, на улице Р. Зорге произошло лобовое столкновение «Ниссан Джук» и «ВАЗ-2107». Илья находился за рулём иномарки и получил серьёзные травмы. Издание Gorobzor.ru. сообщает, что сейчас молодой человек находится в коме.

Жители Башкирии могут помочь Илье, сдав кровь на Станции переливания крови. Медучреждение находится на Батырской 41/1, а при сдаче крови можно назвать имя и фамилию Ильи. Также всех свидетелей страшной аварии просят обратиться по телефонам: 2 79 33 36 и 8 987 09 76 291. Конфиденциальность гарантируется.