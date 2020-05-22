Организация «Башкорт» была признана экстремистской

Прокурор Башкортостана в конце прошлого года обратился в суд с иском о признании экстремисткой организацией и запрете деятельности БОО «Башкорт». Эта организация действует с 2014 года и имеет 18 структурных подразделений в различных городах республики, в том числе в Уфе, Сибае, Межгорье, Кугарчинском, Баймакском, Учалинском и других районах.