Организация «Башкорт» была признана экстремистской

Организация «Башкорт» была признана решением Верховного суда РБ экстремистской. Об этом стало известно сегодня, 22 мая. С этого момента вступает в силу запрет на ее деятельность в республике, отмечает издание «Башинформ».
Прокурор Башкортостана в конце прошлого года обратился в суд с иском о признании экстремисткой организацией и запрете деятельности БОО «Башкорт». Эта организация действует с 2014 года и имеет 18 структурных подразделений в различных городах республики, в том числе в Уфе, Сибае, Межгорье, Кугарчинском, Баймакском, Учалинском и других районах.
Свои требования прокурор обосновывал тем, что при активном участии руководителей «Башкорта», ранее судимых за совершение экстремистских преступлений, на территории Башкортостана организовывались массовые публичные мероприятия, целью которых были призывы к экстремистской деятельности и вовлечение новых участников.
Эксперты уже несколько лет говорят о недопустимом характере деятельности «Башкорта». В частности, об их высказываниях, которые могут привести к возбуждению межнациональной ненависти и вражды.