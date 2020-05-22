Владимир Путин предупредил о второй волне коронавируса в РФ

Осенью в РФ возможна вторая волна коронавируса. Она ожидается примерно с октября по ноябрь. Президент России Владимир Путин отметил, что страна должна быть готова к такому развитию ситуации.

Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября — ноябрь. Это мы тоже должны иметь в виду и быть тоже готовыми и к такому развитию ситуации.

Владимир Путин, Президент РФ

За последние сутки в РФ выявлено 8 894 новых случаев заражения коронавирусом. Также за сутки зафиксировано 150 смертей от COVID-19.

Количество зараженных коронавирусом в России достигло отметку в 326 тысяч человек. Почти 100 тысяч пациентов пошли на поправку. К сожалению, 3 249 человек скончались.

Фото: Интернет.