Владимир Путин предупредил о второй волне коронавируса в РФ

Осенью в РФ возможна вторая волна коронавируса. Она ожидается примерно с октября по ноябрь. Президент России Владимир Путин отметил, что страна должна быть готова к такому развитию ситуации.
За последние сутки в РФ выявлено 8 894 новых случаев заражения коронавирусом. Также за сутки зафиксировано 150 смертей от COVID-19.
Количество зараженных коронавирусом в России достигло отметку в 326 тысяч человек. Почти 100 тысяч пациентов пошли на поправку. К сожалению, 3 249 человек скончались.
Фото: Интернет.