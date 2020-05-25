В Башкирии 70 вахтовиков покинули стены обсерватора

Стены обсерватора покинули 70 жителей Башкирии. Все они две недели назад вернулись с вахты с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Наконец, обсервация для них завершена.

В Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 70 вахтовиков покинули обсерватор под Уфой. Он расположен на базе профилактория «Родник здоровья» в Уфимском районе. Здесь 70 жителей Башкирии провели 14 дней.

У каждого из них на руках имеются медицинские справки с отрицательными результатами на наличие коронавирусной инфекции. Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

После выписки всех вахтовиков разместили по трем автобусам. Транспорт развез жителей Башкирии по родным городам: Уфе, Стерлитамаку, Нефтекамску. Контроль за организацией отправки осуществлял на месте заместитель председателя Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям Мурат Задин.