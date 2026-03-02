В Башкирии заработают сирены

4 марта с 10:00 до 11:00 состоится всероссийская проверка состояния готовности систем оповещения населения с включением сирен до 3 минут и перехватом радио и телевизионного вещания с сигналом «Внимание всем!». А именно: на радиоканалах Вести ФМ, Маяк, Радио России, Спутник ФМ, Юлдаш, Ашкадар; телеканалах БСТ, 1 канал, Россия 1, Россия 24, НТВ и других каналах первого мультиплекса цифрового телевещания РТРС.