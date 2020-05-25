В Башкирию прибыли туристы из ГОА и Нью-Йорка

В Башкирию вернулись туристы из ГОА и Нью-Йорка. Уроженцы республики будут размещены в обсерваторах на ближайшие 14 дней. У каждого из них будут взяты тесты на коронавирус.

Местные жители, находившиеся в Нью-Йорке и ГОА, наконец, вернулись домой. 24 мая в Башкирию прилетели авиарейс Гоа-Ростов-на-Дону-Уфа с 45 гражданами России. В их числе были и 7 жителей Башкирии.

Большинство граждан других регионов, по сообщению Госкомитета РБ по ЧС, будут переданы представителям своих субъектов. Остальные проведут две недели в обсерваторе «Юматово». В течение всего периода временные постояльцы будут находиться под наблюдением врачей.

На сегодняшний момент через обсерваторы, развёрнутые на базе профилактория «Родник здоровья» в Уфимском районе, санаториев «Радуга» в г.Уфа и «Юматово» в Уфимском районе, прошли уже 403 человека. Среди прошедших обсервацию – прибывшие из Антальи, Бангкока, Гоа, Дубая, Денпасара, Душанбе, Пхукета, Ташкента. Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

Также в ночь с 24 на 25 мая в Уфу прибыл рейс из Нью-Йорка. На борту, по предварительным данным Госкомитета, находились 20 жителей Башкирии и 68 граждан других субъектов России.