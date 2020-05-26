В Башкирии пропавшего мужчину нашли в колодце мёртвым

Страшную находку обнаружили в селе Кандры Туймазинского района. На днях в заброшенном колодце было обнаружено тело мужчины. Издание «Вести-Башкортостан» сообщает, что погибшим оказался пропавший мужчина.

Тело несчастного было в неузнаваемом состоянии. Экспертиза установила, что тело принадлежало 65-летнему мужчине, который пропал почти год назад. 13 августа 2019 года он вышел из дома и больше не вернулся.