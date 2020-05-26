«Терялось зрение»: вице-спикер Курултая Башкирии о страданиях от коронавируса

В начале мая вице-спикер Курултая и глава регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров заболел коронавирусом. В эфире одной из программ он рассказал о своих симптомах и о том, где заразился. По классическому коронавирусному сценарию политика госпитализировали сначала с пневмонией.

В эфире одной из телевизионных программ выздоровевший от коронавируса политик Рустем Ахмадинуров рассказал о том, как он переболел коронавирусом. По его словам, подцепить инфекцию он мог в Чишмах, куда отвозил продукты в местную больницу, или в Нефтекамске, где он посещал дом престарелых и больницу. Ахмадинуров отмечает, что в опасную зону он не заходил, но был рядом. Это могло оказаться достаточным, чтобы заразиться. «Возможно, какую-то ручку задел», − предположил сам политик.