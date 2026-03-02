В Башкирии прошли «Зимние игры Урал-батыра»

В Бурзянском районе прошли юбилейные X «Зимние игры Урал-батыра – 2026». Праздник традиций и активного отдыха собрал более 500 гостей со всей республики в самом сердце башкирского заповедника – в деревне Саргая.
Зрителей ждали игры «Ылак», стрельба из лука, силовые поединки. Центральным событием игр стало конное единоборство, посвященное памяти героически погибшего в ходе СВО воина Тимура Касимова. В завершение мероприятия прошло награждение абсолютных чемпионов в разных дисциплинах. Победители получили главный приз – жеребцов.