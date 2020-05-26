«Пьют, матерятся»: жители Башкирии объявили войну хостелу в жилом доме

В многоэтажке деревни Алексеевка Уфимского района не прекращается борьба собственников квартир и постояльцев хостела. Дело дошло уже настоящей осады общежития силами жильцов дома. Оказалось, что причин для недовольства достаточно.

Мужчина на детской площадке мирно катается на качелях. Вроде бы, ничего противозаконного. Только повод для штрафа – нарушение масочного режима. Но местные жители уверены: незваные гости не просто лишают их детей развлечений, а развлекаются сами. Причем далеко не по-детски.

Пьют, матерятся, кричат. Ну это вообще невыносимо! Татьяна Данилова, житель многоквартирного дома д. Алексеевка

Они – это постояльцы хостела, который находится в подвале многоэтажки. От такого соседства собственники дома оказались не в восторге и стараются прикрыть общежитие. Противостояние длится уже не первый месяц, но победа пока за хостелом. При этом эмоции жильцов уже на пределе. Люди готовы взять подвал штурмом.

Мужчину, который держит оборону на входе, зовут Яков Хаджиев. Вероятно, комендант общежития. После недолгого противостояния толпе он все-таки разрешает войти парламентёрам и журналистам. Яков сразу же показывает счетчики как доказательство того, что за коммунальные услуги хостел платит, а не пользуется ресурсами собственников, как те того опасались. Но людям этого уже мало.

Проверив все помещения, собственники квартир нашли нескольких постояльцев общежития, и тут всё стало на свои места. Хостел оказался своего рода приютом для людей без постоянного места жительства. Сейчас здесь живут около 10 человек. По словам администратора, днем они работают и приходят только по вечерам.

Впрочем, собственники квартир намерены идти до конца и прекратить деятельность приюта, привлекая для этого различные инстанции.

Данный объект проверяли, и нам важна позиция именно с их стороны. В любом случае в данной ситуации мы будет отстаивать позицию жителей, потому чо нам это небезразлично. Рустем Саматов, заместитель главы администрации Уфимского района