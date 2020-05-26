Районам Башкирии раздали средства для дезинфекции подъездов и остановок

10 тысяч комплектов защитных костюмов, 1000 распылителей и более 2 тысяч литров дезинфицирующих средств. В республике продолжают проводить санитарную обработку в подъездах и местах общественного скопления людей. Выдача средств организована на уфимском складе предприятия «Башфармация».

Ежедневно туда приезжают машины из разных муниципалитетов. Каждый район получает определенное количество наборов, в зависимости от потребности. На местах их распределят в управляющие компании.