Волонтёры Татышлинского района готовят партию гумпомощи для бойцов СВО

Волонтёры из села Шулганово Татышлинского района готовят очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Женщины плетут сети, льют окопные свечи, шьют теплую одежду для бойцов.
Волонтёрское объединение «Тыловая дружина» – это более 100 неравнодушных жителей Шулгановского сельсовета. Среди волонтёров также мамы, супруги участников СВО и родные погибших военнослужащих.
В здании администрации сельского поселения волонтёры организовали ещё швейный цех, где как раз производят теплые вещи и все самое необходимое для наших бойцов. В прошлом году волонтёры выиграли грант главы района и смогли оснастить цех швейными машинками.