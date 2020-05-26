«Мы вместе ради детей»: жители Башкирии могут присоединиться к благотворительному марафону

«Мы вместе ради детей» – впервые Башкортостане 1 июня состоится благотворительный телемарафон с участием мировых звезд. В этом году мероприятие пройдет в особом формате. Основным организатором является Фонд имени Дмитрия Хворостовского, который помогает детям, остро нуждающимся в лечении.
«Сама» – это едва ли не главный показатель ее успехов. То, что в свои восемь Валя Рувенная может самостоятельно рисовать, да и в целом говорить – для нее настоящий прогресс. Многие успехи она делает вопреки диагнозу: на фоне ДЦП у девочки спастический тетрапарез, а также задержка психомоторного и речевого развития.
Родилась Валя недоношенной, весила меньше полутора килограммов. Большую часть жизни девочка проводит в больницах и реабилитационных центрах. Наиболее эффективными оказались курсы восстановительного лечения в Институте медицинских технологий. У Вали улучшилось зрение, потихоньку она учится стоять на ногах. Чтобы продолжить, необходимо почти 200 тысяч рублей.
Курсовое лечение требуется и семилетнему Марку Терентьеву, у которого диагностировали гипоксически-ишемическое поражение центральной нервной системы. С виду мальчик вполне здоровый, однако отстает в психоречевом развитии. Схожая проблема и у Миши Манулина. Из-за поражения головного мозга ребенок, например, не может озвучить свою просьбу или рассказать что-то.
Чтобы помочь этим и другим детям, телеканал БСТ совместно с благотворительным фондом имени Дмитрия Хворостовского организуют телемарафон «Мы вместе ради детей». 1 июня в прямом эфире пройдет трансляция концерта с участием мировых звезд. Все собранные средства пойдут в Русфонд на лечение детей.
Идея благотворительных концертов возникла в 2013 году. Инициатором был Дмитрий Хворостовский, которого поддержали знаменитые друзья со всего мира. В 2015 в Уфе баритон выступил на сцене театра оперы и балеты с Ильдаром Абдразаковым. Тогда выручку направили на лечение 61 ребенка. Даже после смерти Хворостовского цепочку добрых дел решили продолжать в именном фонде певца.
За весь период существования проекта помощь получили около 200 тяжелобольных детей, подопечных Русфонда, из разных регионов России, оплачено лечение на общую сумму более 70 млн рублей. Присоединиться к доброму делу сможет каждый, причем даже не выходя из дома.