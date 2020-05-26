«Мы вместе ради детей»: жители Башкирии могут присоединиться к благотворительному марафону

«Мы вместе ради детей» – впервые Башкортостане 1 июня состоится благотворительный телемарафон с участием мировых звезд. В этом году мероприятие пройдет в особом формате. Основным организатором является Фонд имени Дмитрия Хворостовского, который помогает детям, остро нуждающимся в лечении.

«Сама» – это едва ли не главный показатель ее успехов. То, что в свои восемь Валя Рувенная может самостоятельно рисовать, да и в целом говорить – для нее настоящий прогресс. Многие успехи она делает вопреки диагнозу: на фоне ДЦП у девочки спастический тетрапарез, а также задержка психомоторного и речевого развития.

Валя очень любит творчество, и поэтому мы на этом не останавливаемся, каждый день что-то делаем. У нее очень хорошее воображение. Ей прогнозируют, что она будет писателем. Гульнара Рувенная, мама Вали Рувенной

Родилась Валя недоношенной, весила меньше полутора килограммов. Большую часть жизни девочка проводит в больницах и реабилитационных центрах. Наиболее эффективными оказались курсы восстановительного лечения в Институте медицинских технологий. У Вали улучшилось зрение, потихоньку она учится стоять на ногах. Чтобы продолжить, необходимо почти 200 тысяч рублей.

Лечение очень дорогостоящее, поэтому в год нашей семье это не потянуть. Папа у нас один работает, у нас пособие, пенсия. Гульнара Рувенная, мама Вали Рувенной

Курсовое лечение требуется и семилетнему Марку Терентьеву, у которого диагностировали гипоксически-ишемическое поражение центральной нервной системы. С виду мальчик вполне здоровый, однако отстает в психоречевом развитии. Схожая проблема и у Миши Манулина. Из-за поражения головного мозга ребенок, например, не может озвучить свою просьбу или рассказать что-то.

Долго он не смотрел в глаза, не мог находиться в обществе других людей. Сейчас он спокойно сидит, если в Москву на лечение. Елена Манулина, мама Миши Манулина

Чтобы помочь этим и другим детям, телеканал БСТ совместно с благотворительным фондом имени Дмитрия Хворостовского организуют телемарафон «Мы вместе ради детей». 1 июня в прямом эфире пройдет трансляция концерта с участием мировых звезд. Все собранные средства пойдут в Русфонд на лечение детей.

Учитывая, что 1 июня – это рабочий день, основную часть марафона мы проведем в вечернем эфире телеканала БСТ. Всех наших телезрителей я прошу включить телевизор в 19 часов вечера. Мы продолжаем работать в режиме изоляции и некоторых ограничений, поэтому этот марафон будет специфический, но уверен, что он пройдет более чем успешно. Рустам Зарафутдинов, директор ГУП ТРК «Башкортостан»

Идея благотворительных концертов возникла в 2013 году. Инициатором был Дмитрий Хворостовский, которого поддержали знаменитые друзья со всего мира. В 2015 в Уфе баритон выступил на сцене театра оперы и балеты с Ильдаром Абдразаковым. Тогда выручку направили на лечение 61 ребенка. Даже после смерти Хворостовского цепочку добрых дел решили продолжать в именном фонде певца.

Телеканала БСТ, Минкульт РБ поддержали эту идею. 1 июня будет прекрасный концерт в прямой трансляции с площадки ГКЗ. Зарема Мирсаяпова, директор Международного благотворительного фонда имени Дмитрия Хворостовского