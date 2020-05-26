«Мы вместе ради детей»: жители Башкирии могут присоединиться к благотворительному марафону

«Мы вместе ради детей» – впервые Башкортостане 1 июня состоится благотворительный телемарафон с участием мировых звезд. В этом году мероприятие пройдет в особом формате. Основным организатором является Фонд имени Дмитрия Хворостовского, который помогает детям, остро нуждающимся в лечении.

«Сама» – это едва ли не главный показатель ее успехов. То, что в свои восемь Валя Рувенная может самостоятельно рисовать, да и в целом говорить – для нее настоящий прогресс. Многие успехи она делает вопреки диагнозу: на фоне ДЦП у девочки спастический тетрапарез, а также задержка психомоторного и речевого развития.

Валя очень любит творчество, и поэтому мы на этом не останавливаемся, каждый день что-то делаем. У нее очень хорошее воображение. Ей прогнозируют, что она будет писателем.

Гульнара Рувенная, мама Вали Рувенной

Родилась Валя недоношенной, весила меньше полутора килограммов. Большую часть жизни девочка проводит в больницах и реабилитационных центрах. Наиболее эффективными оказались курсы восстановительного лечения в Институте медицинских технологий. У Вали улучшилось зрение, потихоньку она учится стоять на ногах. Чтобы продолжить, необходимо почти 200 тысяч рублей.

Лечение очень дорогостоящее, поэтому в год нашей семье это не потянуть. Папа у нас один работает, у нас пособие, пенсия.

Гульнара Рувенная, мама Вали Рувенной

Курсовое лечение требуется и семилетнему Марку Терентьеву, у которого диагностировали гипоксически-ишемическое поражение центральной нервной системы. С виду мальчик вполне здоровый, однако отстает в психоречевом развитии. Схожая проблема и у Миши Манулина. Из-за поражения головного мозга ребенок, например, не может озвучить свою просьбу или рассказать что-то.

Долго он не смотрел в глаза, не мог находиться в обществе других людей. Сейчас он спокойно сидит, если в Москву на лечение.

Елена Манулина, мама Миши Манулина

Чтобы помочь этим и другим детям, телеканал БСТ совместно с благотворительным фондом имени Дмитрия Хворостовского организуют телемарафон «Мы вместе ради детей». 1 июня в прямом эфире пройдет трансляция концерта с участием мировых звезд. Все собранные средства пойдут в Русфонд на лечение детей.

Учитывая, что 1 июня – это рабочий день, основную часть марафона мы проведем в вечернем эфире телеканала БСТ. Всех наших телезрителей я прошу включить телевизор в 19 часов вечера. Мы продолжаем работать в режиме изоляции и некоторых ограничений, поэтому этот марафон будет специфический, но уверен, что он пройдет более чем успешно.

Рустам Зарафутдинов, директор ГУП ТРК «Башкортостан»

Идея благотворительных концертов возникла в 2013 году. Инициатором был Дмитрий Хворостовский, которого  поддержали знаменитые друзья со всего мира. В 2015 в Уфе баритон выступил на сцене театра оперы и балеты с Ильдаром Абдразаковым. Тогда выручку направили на лечение 61 ребенка. Даже после смерти Хворостовского цепочку добрых дел решили продолжать в именном фонде певца.

Телеканала БСТ, Минкульт РБ поддержали эту идею. 1 июня будет прекрасный концерт в прямой трансляции с площадки ГКЗ.

Зарема Мирсаяпова, директор Международного благотворительного фонда имени Дмитрия Хворостовского

За весь период существования проекта помощь получили около 200 тяжелобольных детей, подопечных Русфонда, из разных регионов России, оплачено лечение на общую сумму более 70 млн рублей. Присоединиться к доброму делу сможет каждый, причем даже не выходя из дома.