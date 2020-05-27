В Уфе приготовили тысячу порций плова в рамках благотворительной акции

1000 порций плова. Столько приготовили участники благотворительного фестиваля «Добрый плов» в Уфе. Еще столько же приготовили рестораны Ростова-на-Дону, Владимира, Сочи, Москвы и Риги, которые подключились к акции.
Всех объединила общая цель – собрать деньги для покупки специальной коляски для больной девочки из Башкортостана. Как прошла акция в условиях пандемии?
Эмоции – один важных ингредиентов плова. В этом уверен шеф-повар одного из уфимских ресторанов Миран Карапетян. Плов он готовит уже более 20 лет, поэтому знает все тонкости технологии. А когда делает это для благотворительной цели, чувствует особую ответственность.
В Уфе восемь ресторанов и кафе готовили восточное блюдо. Все порции оплачены клиентами заранее. На сайте акции несколько дней шел предзаказ. Коробочки с пловом до адресатов доставляли волонтеры благотворительного фонда «Мархамат».
Всего рестораны Уфы приготовили 1000 порций плова. Кстати, при заказе трех коробочек и больше доставка бесплатная. И надо сказать, в основном люди брали, что называется, оптом – сразу по 10-15 порций.
Творения поваров жюри фестиваля оценивало онлайн. Каждый презентовал блюдо и раскрывал свой рецепт. Также в прямом эфире прошел концерт с участием российских звезд – Олега Киреева, Гюльнары Низамовой и Ирины Остин. В этом году цель «Доброго плова» – собрать 150 тысяч рублей на специальную коляску для 10-летней Малики Шивырягиной из поселка Приютово. И в этом Уфе помогли другие города страны и ближнего зарубежья.
К слову, саму коляску для девочки уже купили. На днях ее доставят в Белебеевский район. Плов жители Уфы заказывали не только для себя. Почти 400 порций они адресовали медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом.
Во всех городах участники «Доброго плова» приготовили порядка 2000 порций. Организаторы говорят, что итог превзошел все ожидания. Собранных средств хватит, чтобы помочь еще одному ребенку.