В Уфе приготовили тысячу порций плова в рамках благотворительной акции

1000 порций плова. Столько приготовили участники благотворительного фестиваля «Добрый плов» в Уфе. Еще столько же приготовили рестораны Ростова-на-Дону, Владимира, Сочи, Москвы и Риги, которые подключились к акции.

Всех объединила общая цель – собрать деньги для покупки специальной коляски для больной девочки из Башкортостана. Как прошла акция в условиях пандемии?

Эмоции – один важных ингредиентов плова. В этом уверен шеф-повар одного из уфимских ресторанов Миран Карапетян. Плов он готовит уже более 20 лет, поэтому знает все тонкости технологии. А когда делает это для благотворительной цели, чувствует особую ответственность.

Очень рады, что участвуем в благотворительных акциях. И в таких акциях я уже раз 15 участвовал. Внутри идет большая ответственность, потому что это не одна, не две порции – больше ста мы готовим. Миран Карапетян, шеф-повар ресторана

В Уфе восемь ресторанов и кафе готовили восточное блюдо. Все порции оплачены клиентами заранее. На сайте акции несколько дней шел предзаказ. Коробочки с пловом до адресатов доставляли волонтеры благотворительного фонда «Мархамат».

Всего рестораны Уфы приготовили 1000 порций плова. Кстати, при заказе трех коробочек и больше доставка бесплатная. И надо сказать, в основном люди брали, что называется, оптом – сразу по 10-15 порций.

Творения поваров жюри фестиваля оценивало онлайн. Каждый презентовал блюдо и раскрывал свой рецепт. Также в прямом эфире прошел концерт с участием российских звезд – Олега Киреева, Гюльнары Низамовой и Ирины Остин. В этом году цель «Доброго плова» – собрать 150 тысяч рублей на специальную коляску для 10-летней Малики Шивырягиной из поселка Приютово. И в этом Уфе помогли другие города страны и ближнего зарубежья.

У нас сейчас уже шесть городов, в том числе Рига. У них очень интересный карантинный рецепт, который состоит из гречки. В Ростове готовят около 500 порций – это три больших чана. В Красной поляне в Сочи они ближе к вечеру, у них большое количество сторонников плова. Они придут угоститься, и мы уже вечером или к утру скажем итоги, сколько всего съели плова. Айгуль Гареева, член совета благотворительного фонда «Мархамат»

К слову, саму коляску для девочки уже купили. На днях ее доставят в Белебеевский район. Плов жители Уфы заказывали не только для себя. Почти 400 порций они адресовали медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом.

Бригада работает из 25 человек, семь врачей. Остальные – средний и младший медперсонал. Такое уважение. Им очень приятно получить такой горячий обед в виде плова, национального блюда. Элеонора Протасова, главная медсестра больницы №5 г. Уфы