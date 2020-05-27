В Башкирии по программе сельская ипотека выдали кредитов на 1 млрд рублей

Первый миллиард по сельской ипотеке. В республике продолжают реализацию госпрограммы. По ней можно взять ссуду на жилье в районе под минимальный процент.

В Башкирии с начала действия льготной программы кредиты оформили уже более 500 человек на сумму 1 млрд рублей. По общему объему выданных средств республика заняла третье место среди регионов в стране. Еще около 1,5 тысяч заявок предварительно одобрены.