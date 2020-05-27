«Боится лечь спать и умереть»: в Башкирии бабушка, у которой отбирают пенсию, мечтает о доме престарелых

В Башкирии в Учалах на улице нашли несчастную бабушку. Женщина просила милостыню на еду. 

Юная жительница Учалов Вилена Рафикова во время прогулки столкнулась с пожилой женщиной. Бабушка слезно умоляла помочь ей купить еду. Собственных средств у нее нет, рядом - гнилой дом с дырявой крышей. 

Девочка попыталась остановить проезжающие машины, но все было тщетно. Тогда Вилена пошла к соседке одинокой бабушки.

Бабушка говорила, что ей нужно в больницу, боится лечь спать и умереть. Я пыталась остановить машины, все объезжали. Побежали к соседке. По её словам, у бабушки умер сын, и каждый день на улице она просит помощи, но никто ей не помогает. У неё никого не осталось. Живёт одна. У меня не было возможности помочь ей или отвести в больницу, так как я ещё ученица. Единственное, что смогла сделать, это попросить помощи других, но все отказывали. Люди гнилые пошли.  

Вилена Рафикова, жительница Учалов

Вилена рассказала об этой истории в социальных сетях. Сразу же в комментариях пошел мгновенный отклик. На следующей день к бабушке наведались другие неравнодушные люди. 

Съездила я к ней, зашла.Там жить невозможно! Я не понимаю, как она там существует, другого слова не найти. Купила ей немного продуктов. Говорит, что родственники есть, но никто не приходит. Одна из родственников получает ее пенсию, а не приходит совсем. Говорит, что очень хочет в дом престарелых, так как очень устала так жить.

Алия Тляубердина, жительница Учалов

Женщину вскоре узнали по фотографиям, ее зовут Флюра. Та самая родственница - внучка бабули. Правда, после смерти своего отца, сына Флюры, внучка исчезла. При этом карта бабушки, на которую приходит пенсия, по словам горожан находится у нее. 

Сейчас местные жители продолжают по крупицам восстанавливать информацию о бабушке. Они надеются, что женщину все-таки удастся пристроить в дом престарелых. 