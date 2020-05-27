«Боится лечь спать и умереть»: в Башкирии бабушка, у которой отбирают пенсию, мечтает о доме престарелых

В Башкирии в Учалах на улице нашли несчастную бабушку. Женщина просила милостыню на еду.
Юная жительница Учалов Вилена Рафикова во время прогулки столкнулась с пожилой женщиной. Бабушка слезно умоляла помочь ей купить еду. Собственных средств у нее нет, рядом - гнилой дом с дырявой крышей.
Девочка попыталась остановить проезжающие машины, но все было тщетно. Тогда Вилена пошла к соседке одинокой бабушки.
Вилена рассказала об этой истории в социальных сетях. Сразу же в комментариях пошел мгновенный отклик. На следующей день к бабушке наведались другие неравнодушные люди.
Женщину вскоре узнали по фотографиям, ее зовут Флюра. Та самая родственница - внучка бабули. Правда, после смерти своего отца, сына Флюры, внучка исчезла. При этом карта бабушки, на которую приходит пенсия, по словам горожан находится у нее.
Сейчас местные жители продолжают по крупицам восстанавливать информацию о бабушке. Они надеются, что женщину все-таки удастся пристроить в дом престарелых.