«Боится лечь спать и умереть»: в Башкирии бабушка, у которой отбирают пенсию, мечтает о доме престарелых

Бабушка говорила, что ей нужно в больницу, боится лечь спать и умереть. Я пыталась остановить машины, все объезжали. Побежали к соседке. По её словам, у бабушки умер сын, и каждый день на улице она просит помощи, но никто ей не помогает. У неё никого не осталось. Живёт одна. У меня не было возможности помочь ей или отвести в больницу, так как я ещё ученица. Единственное, что смогла сделать, это попросить помощи других, но все отказывали. Люди гнилые пошли.

Вилена Рафикова, жительница Учалов