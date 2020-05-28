Двух медиков из Башкирии включили в «Список памяти»

«Список памяти» — список врачей, которые погибли от коронавируса в России во время пандемии. В списке числится уже более 300 медиков со всей страны. Два врача, уроженца Башкирии, пополнили печальную статистику.

В Подмосковье в начале мая погиб 28-летний Наиль Саматов. Медик совсем недавно окончил Башкирский государственный медицинский университет и переехал. Врач работал терапевтом в поликлинике №3 Егорьевской ЦРБ. Наиль посетил пациента с коронавирусом на дому, но из-за нехватки средств индивидуальной защиты заразился сам.

Вторым медиком из Башкирии, который пополнил список, стала 56-летняя медсестра Белебеевской ЦРБ Елена Никанорова. Женщина работала в детском отделении, но из-за нехватки врачей её перевели в инфекционное отделение к больным коронавирусом. К сожалению, Елена также заразилась COVID-19, а сахарный диабет усугубил ситуацию.