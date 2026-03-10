В Башкирии за ночь из огня спасли двух человек

В Башкирии в ночь с 9 на 10 марта произошло два крупных пожара. Подробности рассказали в МЧС.

В Стерлитамаке на проспекте Октября огнём охватило однокомнатную квартиру. Из горящего помещения эвакуировали 63-летнего мужчину с ожогами верхних и нижних конечностей. Самостоятельно из зоны воздействия опасных факторов эвакуировались 10 человек.

В Караидельском районе в деревне Усть-Бартага огнём охватило бревенчатый дом. 47-летняя хозяйка попыталась справиться с пожаром самостоятельно, но получила ожоги головы, спины и рук.