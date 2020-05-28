Как не заразиться коронавирусом в парикмахерских

При посещении парикмахеров есть риск заражения коронавирусом. Для того, чтобы избежать печальных последствий, нужно знать о нескольких правилах. О них рассказала врач Лариса Алексеева.

В парикмахерской можно делать только процедуры с волосами. Все процедуры, связанные с лицом, делать нельзя, потому что на посетителе обязательно должна быть маска. Маску носить должны и клиенты, и сам парикмахер. Женской половине на время придётся отказаться от таких процедур, как наращивание ресниц и т.д.