В Уфе показали, как производят хлеб

С 1 апреля в России вступает в силу новый ГОСТ на белые сорта хлеба. Согласно документу, разрешается выпекать подовый хлеб овальной формы. Кроме того, допускается изготовление белого хлеба массой менее 500 граммов – ранее это была минимальная масса. Помимо этого, стандарт четко регламентирует состав продукта. Накануне нововведений наша съёмочная группа отправилась на производство, чтобы узнать, как новый стандарт повлияет на вкус и качество.

В этом цехе при торговом центре время словно замедляется. Здесь оно подчинено ритму теста. Сотрудники с ювелирной точностью отмеряют ингредиенты, не отклоняясь от пропорций ни на грамм. Именно так, по старинке, здесь работают уже 15 лет. Пекарь Снежанна Калимуллина знает: чтобы хлеб получился пышным, важно не только, что кладешь в тестомесильную машину, но и сколько времени даешь тесту «отдохнуть».

Прежде чем попасть на полки магазина, будущий хлеб проходит строгий контроль. Электронные весы не прощают ошибок – масса каждой заготовки должна быть идеальной. Технолог следит за этим этапом особенно тщательно. Для него новый ГОСТ – не просто бюрократическая бумага, а рабочий инструмент. Ведь теперь рецептуры закреплены в обязательных приложениях к стандарту.

Гибкость ассортимента – главное новшество для покупателя. Теперь производитель может легально выпускать хлеб менее полукилограмма, а также формовать не только привычные «кирпичики», но и овальные буханки. При этом базовая рецептура остается незыблемой: мука, вода, соль, сахар и дрожжи. Добавки, разрешенные новым ГОСТом, например, антиокислители или ферменты, можно использовать лишь в исключительных случаях, если мука попала со слабыми хлебопекарными свойствами.