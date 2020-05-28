В Башкирии лишили водительских прав экс-депутата, который устроил ДТП

Суд Башкирии вынес обвинительный приговор в отношении бывшего депутата Совета Аскинского района Хамита Файзрахманова. Напомним, 20 мая в Аскинском районе произошло серьёзное ДТП, виновником которой и стал экс-депутат. С места происшествия депутат поспешил скрыться.
Следствие доказало виновность Хамита Файзрахманова. Свидетели и камеры видеонаблюдения доказывают, что в этот день он был пьян и не смог справиться с машиной. После столкновения с другим автомобилем, оба транспортных средства упали в кювет. В аварии пострадала девушка, которой бывший депутат не помог – Хамит Файзрахманов сбежал с места происшествия.
Инцидент стал резонансным в республике, так как бывший депутат был также членом партии «Единая Россия». По решению политического совета из партии Хамит Файзрахманов был исключен. Радий Хабиров поддержал данное решение и высказался о поступке бывшего коллеги весьма негативно.
Суд лишил экс-депутата права управления транспортными средствами на один год и шесть месяцев.