В Башкирии лишили водительских прав экс-депутата, который устроил ДТП

Суд Башкирии вынес обвинительный приговор в отношении бывшего депутата Совета Аскинского района Хамита Файзрахманова. Напомним, 20 мая в Аскинском районе произошло серьёзное ДТП, виновником которой и стал экс-депутат. С места происшествия депутат поспешил скрыться.

Следствие доказало виновность Хамита Файзрахманова. Свидетели и камеры видеонаблюдения доказывают, что в этот день он был пьян и не смог справиться с машиной. После столкновения с другим автомобилем, оба транспортных средства упали в кювет. В аварии пострадала девушка, которой бывший депутат не помог – Хамит Файзрахманов сбежал с места происшествия.

Инцидент стал резонансным в республике, так как бывший депутат был также членом партии «Единая Россия». По решению политического совета из партии Хамит Файзрахманов был исключен. Радий Хабиров поддержал данное решение и высказался о поступке бывшего коллеги весьма негативно.

Совершил ДТП и сбежал, не помог девушке. Сбежал — уже значит что-то натворил. Мы приняли решение — исключаем его из партии «Единая Россия». Сейчас тысячи членов партии работают с утра до вечера, людям помогают: продукты покупают, по домам развозят, что только не делают. А такие деятели сильно порочат деятельность партии, очищаться надо от таких людей сразу. Радий Хабиров, Глава Башкирии