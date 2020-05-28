Власти Башкирии планируют смягчить режим самоизоляции с 1 июня

С 1 июня в республике могут смягчить режим самоизоляции. В частности, планируется, что свою деятельность смогут восстановить организации и предприятия, которые сейчас закрыты. Радий Хабиров в режиме видеоконференции провёл заседание оперштаба по противодействию распространению коронавируса.
Сейчас в Башкирии 3021 подтвержденный случай заражения COVID-19. 79 человек прибавились за минувшие сутки. Прирост заболевших – менее 5%. Глава региона сообщил, что необходимые консультации по вопросам дальнейшего смягчения режима самоизоляции будут проведены им в ближайшие дни. Принятое решение руководитель региона озвучит на оперативном совещании правительства в понедельник.