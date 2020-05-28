Власти Башкирии планируют смягчить режим самоизоляции с 1 июня

Завтра я проведу консультации с каждым из вас по каждому направлению. В субботу-воскресенье нам нужно выработать законодательные предложения. Мы договорились, что 1 июня, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться стабильно, то мы будем потихонечку открывать остатки нашей экономики. У нас там совсем немного запретов осталось. Ну и нам нужно подумать о других наших действиях в отношении санитарно-эпидемиологического режима.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан