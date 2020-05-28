Власти Башкирии планируют смягчить режим самоизоляции с 1 июня

С 1 июня в республике могут смягчить режим самоизоляции. В частности, планируется, что свою деятельность смогут восстановить организации и предприятия, которые сейчас закрыты. Радий Хабиров в режиме видеоконференции провёл заседание оперштаба по противодействию распространению коронавируса.

Сейчас в Башкирии 3021 подтвержденный случай заражения COVID-19. 79 человек прибавились за минувшие сутки. Прирост заболевших – менее 5%. Глава региона сообщил, что необходимые консультации по вопросам дальнейшего смягчения режима самоизоляции будут проведены им в ближайшие дни. Принятое решение руководитель региона озвучит на оперативном совещании правительства в понедельник.

Завтра я проведу консультации с каждым из вас по каждому направлению. В субботу-воскресенье нам нужно выработать законодательные предложения. Мы договорились, что 1 июня, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться стабильно, то мы будем потихонечку открывать остатки нашей экономики. У нас там совсем немного запретов осталось. Ну и нам нужно подумать о других наших действиях в отношении санитарно-эпидемиологического режима.  

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан