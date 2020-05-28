В Стерлитамаке отремонтируют колледж культуры за 119 млн рублей

В Стерлитамаке капитальный ремонт здания для колледжа культуры обойдётся бюджету в 119 миллионов рублей. Верхние два этажа переоборудуют в жилые помещения. У студентов появится два хореографических класса – большой и малый, а также студия звукозаписи, спортивный и актовый залы.

Сейчас в образовательном учреждении проводят монтаж вентиляции и электрообеспечения. Установка новых окон во всем здании почти завершилась. Идёт подготовка к монтажу оборудования индивидуально-теплового пункта, к заливке полов.

Входная группа будет заменена полностью. Отремонтируют и фасад здания, чердачное помещение будет утеплено. Ввести объект в эксплуатацию планируют в конце ноября текущего года.