В Уфе школьник отдал мошенникам 12 млн рублей

В правоохранительные органы обратилась 43-летняя местная жительница, которая рассказала, что её 16-летний сын стал жертвой мошенников. Неизвестные связались с подростком и представили службой доставки. На телефон ребёнка пришёл код, он продиктовал его неизвестным, после чего потерял доступ к «Госуслугам». Далее с мальчиком связались лже-сотрудники «финмониторинга» и ФСБ. Они сообщили, что мошенникам удалось получить доступ к банковским счетам родителей подростка, поэтому ему нужно спрятать деньги на безопасный счёт. Мальчика напугали уголовным делом.