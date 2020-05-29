В Башкирии глава района разберется в конфликте подростков и вооруженного мужчины

На днях в Абзеллиловском районе произошёл конфликт между местными подростками и предпринимателем. Ребята пришли купаться на пруд, но были встречены агрессивным арендодателем водоёма. Мужчина угрожал подросткам пистолетом.

Неоднозначной ситуацией заинтересовался глава района Ильдар Нафиков. Он отметил, что сейчас расследованием конфликта занимается полиция. Однако от своего лица Ильдар Нафиков добавил, что такое поведение недопустимо.

В свою очередь хочу добавить, что подобное поведение крайне недопустимо. Уверен, конфликт можно было решить без применения оружия. Ситуация у меня на контроле. В ближайшее время встретимся со всеми сторонами конфликта. Будем информировать общественность о ходе разбирательства. Ильда Нафиков, глава администрации Абзелиловского района

Конфликт очень неоднозначный. По сообщениям очевидцев, мужчины выхватил пистолет не просто так. Подростки в шутку начали снимать сети предпринимателя, который арендует пруд как раз для разведения и отлова рыбы. Один из работников быстро разозлился и прибегнул к опасному способу решения проблемы.