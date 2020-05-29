В Башкирии к бабушке, у которой отбирают пенсию, выехали прокуроры

В Башкирии прокуроры выехали к бабушке, которая умирает от голода в нищете. 

Ранее редакция bash.news писала про бабушку по имени Флюра из Учалов. Ее случайно на улице встретила местная школьница. Пожилая женщина просила милостыню. 

По словам местных жителей, у бабушки после смерти сына отбирает пенсию внучка. Женщина попросту остается без еды, выпрашиваю мелочь у прохожих на улице. 

Вскоре в ее доме побывали волонтеры и подтвердили: действительно, Флюра находится в плачевном состоянии, а ее дом оставляет желать лучшего. 

К делу подключились учалинские прокуроры. 

Исполняющий обязанности Учалинского межрайонного прокурора с привлечением специалистов социальных служб выехал по месту проживания одинокой женщины из Учалов, которой по сообщениям из СМИ требуется помощь. В ходе проверки будет дана оценка жилищным и бытовым условиям ее проживания, работе уполномоченных органов в сфере социальной поддержки населения, а также действиям третьих лиц, возможно нарушивших право женщины на распоряжение пенсией.

пресс-служба Прокуратуры Башкирии