В Башкирии к бабушке, у которой отбирают пенсию, выехали прокуроры

Исполняющий обязанности Учалинского межрайонного прокурора с привлечением специалистов социальных служб выехал по месту проживания одинокой женщины из Учалов, которой по сообщениям из СМИ требуется помощь. В ходе проверки будет дана оценка жилищным и бытовым условиям ее проживания, работе уполномоченных органов в сфере социальной поддержки населения, а также действиям третьих лиц, возможно нарушивших право женщины на распоряжение пенсией.

пресс-служба Прокуратуры Башкирии