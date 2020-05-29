В Башкирии к бабушке, у которой отбирают пенсию, выехали прокуроры

В Башкирии прокуроры выехали к бабушке, которая умирает от голода в нищете.
Ранее редакция bash.news писала про бабушку по имени Флюра из Учалов. Ее случайно на улице встретила местная школьница. Пожилая женщина просила милостыню.
По словам местных жителей, у бабушки после смерти сына отбирает пенсию внучка. Женщина попросту остается без еды, выпрашиваю мелочь у прохожих на улице.
Вскоре в ее доме побывали волонтеры и подтвердили: действительно, Флюра находится в плачевном состоянии, а ее дом оставляет желать лучшего.
К делу подключились учалинские прокуроры.