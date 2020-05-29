Подъезды в России назвали распространителями коронавируса

Из квартиры нужно сразу выходить в масках и перчатках. Всё потому, что подъезды небезопасны в период пандемии.
Подъезд – самый недооценённый распространитель коронавируса. Туда практически не попадает солнечный свет, поэтому вирус живёт там долго. Противоэпидемиологические мероприятия в подъездах практически не проводятся, поэтому риск заражения в этих местах высок.
Кроме этого, в подъезде есть возможность столкнуться с соседями. Перила, домофон, кнопки лифта – на всех этих поверхностях также могут находиться вирусы.
Выходить из квартиры следует уже в маске и перчатках. Это позволит максимально обезопасить себя от возможности заражения вирусом.