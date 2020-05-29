Учебный год в Яндекс.Лицее в Башкирии подошел к концу

Сегодня, 29 мая, все школьники ушли на летние каникулы. Последние месяцы учащиеся занимались дистанционно. Это помогла и программа Яндекс. Лицей, которая действует в Башкирии уже два года.
Напомним, что проект по бесплатному обучению детей в IT сфере Яндекс.Лицей работает в Башкирии уже два года. Это способствует реализации в республике национального проекта «Цифровая экономика РФ», утверждённого майским указом Владимира Путина.
В городах Башкортостана Яндекс.Лицей работает на 11 площадках. Учебный год в Яндекс.Лицее Уфы, Стерлитамака, Салавата, Нефтекамска и Ишимбая подошел к концу. В Башкирии 167 школьников окончили первый курс, двухлетнюю программу обучения прошли 74 человека, а 14 учеников закончили обучение по формату основного образования. Так, на первом курсе школьники изучали основы Python — это язык программирования, востребованный как в IT-компаниях, так и в научной среде. На втором курсе ребята погрузились в промышленное программирование и попробовали силы в творческих проектах — разработке чат-ботов, мобильных квестов, игр и других интересных вещей.
Завершать год им пришлось в дистанционном режиме. Яндекс.Лицей быстро адаптировался к такому формату и сохранил привычный учебный процесс. Знаний, которые получили школьники, достаточно, чтобы начать работу стажёром или младшим разработчиком.