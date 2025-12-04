В Башкирии судебный пристав помог потерявшей сознание пенсионерке

В Белокатайском районе судебный пристав спас пожилую женщину. Как сообщили в ГУФССП по РБ, инцидент произошел в здании межрайонного суда, куда пенсионерка пришла в качестве свидетеля.

В ожидании заседания женщине внезапно стало плохо, она потеряла сознание. Находившийся на посту старший смены судебный пристав Данис Гумеров незамедлительно подбежал к ней со служебной аптечкой. Он уложил пострадавшую на скамейку и привёл в сознание с помощью нашатырного спирта.

После того как женщина пришла в себя, Гумеров вызвал скорую помощь. Пенсионерку госпитализировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает. В ведомстве отметили, что грамотные и оперативные действия пристава помогли избежать тяжелых последствий.