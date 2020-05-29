В Иглинском районе в рамках нацпроекта отремонтируют центр досуга

За пять лет в республике отремонтируют и создадут не меньше 500 домов культуры. Работы в центре досуга села Кудеевский Иглинского района продолжаются с марта. Полностью поменяли электрику, систему канализации, водоснабжения и окон. Сейчас ведутся отделочные работы.