В Иглинском районе в рамках нацпроекта отремонтируют центр досуга

За пять лет в республике отремонтируют и создадут не меньше 500 домов культуры. Работы в центре досуга села Кудеевский Иглинского района продолжаются с марта. Полностью поменяли электрику, систему канализации, водоснабжения и окон. Сейчас ведутся отделочные работы.
Окрашивают стены, проводят монтаж потолочного покрытия. Продолжаются ремонтные работы главного зала, сцена усовершенствована по современным требованиям. Совсем скоро здесь появится новое освещение, звуковая техника, удобные кресла и занавес. А для артистов и творческих коллективов будут пошиты новые костюмы. Работы проводятся в рамках национального проекта «Культура».