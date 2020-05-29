В Иглинском районе в рамках нацпроекта отремонтируют центр досуга

За пять лет в республике отремонтируют и создадут не меньше 500 домов культуры. Работы в центре досуга села Кудеевский Иглинского района продолжаются с марта. Полностью поменяли электрику, систему канализации, водоснабжения и окон. Сейчас ведутся отделочные работы.

Окрашивают стены, проводят монтаж потолочного покрытия. Продолжаются ремонтные работы главного зала, сцена усовершенствована по современным требованиям.  Совсем скоро здесь появится новое освещение, звуковая техника, удобные кресла и занавес. А для артистов и творческих коллективов будут пошиты новые костюмы. Работы проводятся в рамках национального проекта «Культура».

Будет оснащена детская игровая комната, будет оснащён спортивный тренажерный зал, будет оснащен детская кружковая комната, танцевальный класс с зеркалами. Завершение у нас планируется в середине июня. По окончании пандемии мы надеемся организовать грандиозный праздник на открытие.

Ольга Хлебникова, старший культорганизатор Кудеевского сельского дома культуры