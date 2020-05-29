В Башкирии на загородных трассах проверили соблюдение масочного режима

На загородных трассах прошёл совместный рейд ГИБДД и Гостранснадзора. Инспекторов интересовали перевозчики и пассажиры, не соблюдающие масочный режим и социальную дистанцию в общественном транспорте. В основном встречи заканчивались профилактической беседой, штрафы выписывали только за серьезные нарушения.

Междугородний автобус, следующий по маршруту Уфа – Салават, делает остановку по требованию инспектора недалеко от развязки столичного аэропорта. На борту общественного транспорта наклейка – вход без масок и перчаток запрещён. Пассажиры прислушались.

Водитель и девушка, которая билеты проверяла, без масок и без перчаток не пускали. Очень хорошо всё организовано. И в автовокзал тоже не пускают без масок и перчаток, всё строго. Ирина Фатыхова, пассажирка автобуса

Водитель тоже соблюдает требования: документы в порядке, время на тахографе позволяет продолжить маршрут. Проверка заняла две минуты. Инспекторы продолжают рейд. Останавливают легковое такси. Все пассажирские места заняты, лица попутчиков скрыты за масками.

Некоторые сами садятся в масках и в перчатках, кому-то говоришь, чтобы надели. Если у кого-то нет перчаток, то я им сам выдаю перчатки одноразовые, обеспечиваю средствами защиты. Александр Спиридонов, таксист

Я как бы в этот вирус не верю, но всё равно надо обезопасить себя. Подстраховаться. Перчатки мне водитель дал, так как организация нас обеспечила только масками. Перчаток не было. Александр Дадулин, пассажир такси

Но не все таксисты оказались такими законопослушными и внимательными к своим пассажирам. У этого водителя нет лицензии – в случае ДТП пострадавшим будет трудно добиться компенсации.

За четыре месяца текущего года на дорогах республики зарегистрировано 93 аварии с участием пассажирского транспорта, в которых два человека погибли и 123 получили травмы. Наиболее остро проблема стоит на маршрутах в междугородном и межрайонных сообщениях, где происходит большинство происшествий с особо тяжкими последствиями. Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды УГИБДД МВД по Республике Башкортостан

В месте проведения рейда также был развёрнут мобильный пункт весового контроля. За перегруз фур и спецтехники юрлицам грозит административная ответственность. Не ушли от наказания и водители, нарушившие правила перевозки пассажиров. Но на этот раз они оказались в меньшинстве. Большая часть остановленных для проверки водителей не вышли за рамки закона.