В Башкирии на загородных трассах проверили соблюдение масочного режима

На загородных трассах прошёл совместный рейд ГИБДД и Гостранснадзора. Инспекторов интересовали перевозчики и пассажиры, не соблюдающие масочный режим и социальную дистанцию в общественном транспорте. В основном встречи заканчивались профилактической беседой, штрафы выписывали только за серьезные нарушения.
Междугородний автобус, следующий по маршруту Уфа – Салават, делает остановку по требованию инспектора недалеко от развязки столичного аэропорта. На борту общественного транспорта наклейка – вход без масок и перчаток запрещён. Пассажиры прислушались.
Водитель тоже соблюдает требования: документы в порядке, время на тахографе позволяет продолжить маршрут. Проверка заняла две минуты. Инспекторы продолжают рейд. Останавливают легковое такси. Все пассажирские места заняты, лица попутчиков скрыты за масками.
Но не все таксисты оказались такими законопослушными и внимательными к своим пассажирам. У этого водителя нет лицензии – в случае ДТП пострадавшим будет трудно добиться компенсации.
В месте проведения рейда также был развёрнут мобильный пункт весового контроля. За перегруз фур и спецтехники юрлицам грозит административная ответственность. Не ушли от наказания и водители, нарушившие правила перевозки пассажиров. Но на этот раз они оказались в меньшинстве. Большая часть остановленных для проверки водителей не вышли за рамки закона.
Цель совместного рейда ГИБДД и Гостранснадзора не наказать, а напомнить водителям и пассажирам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и соблюдения социальной дистанции в общественном транспорте. За всё время профилактического мероприятия инспекторы выписали всего 15 штрафов. А значит, что эти четверо водителей впредь будут осторожны и у них будет меньше шансов пополнить печальную статистику.